Tenta il sorpasso e vola nel fosso, centauro grave in ospedale

CAPELLA MAGGIORE - Finisce fuori strada in sella alla propria motocicletta, cade nel fosso e viene ricoverato nel tardo pomeriggio in ospedale in gravi condizioni.



Protagonista suo malgrado nella vicenda è il 48enne P. A., nato a Vittorio Veneto e residente a Sarmede.



In sella al suo motociclo Agusta Brutale 800 stava percorrendo la via Crispi in direzione di marcia da Cappella Maggiore verso Fregona.



All'altezza del civico 56, dopo le cantine Barazza, ha sorpassato un’automobile.



Dopo un centinaio di metri, a causa della velocità e dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, Ha perso il controllo del mezzo, uscendo dalla sede stradale.



E ha sbattuto violentemente nel fossato antistante.



Soccorso nel giro di pochi minuti, è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero a Treviso. Non sono emerse responsabilità di terzi, se non quelle del conducente del motociclo.