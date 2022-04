Tenta la rapina minacciando un passante con una mazza da baseball

TRIESTE - Tenta la rapina con una mazza da baseball, in centro a Trieste ferma un passante e gli intima di dargli il contante.

È accaduto nella serata di lunedì, la vittima è riuscita a sfuggire al rapinatore e ha avvertito le forze dell’ordine.

L’uomo poco dopo è stato arrestato in zona Ponterosso dagli agenti delle volanti. Dopo essere stato portato in Questura lo hanno accompagnato in carcere.