Tenta il gesto estremo con l'arma d'ordinanza: poliziotta in fin di vita

VERONA - È in fin di vita dopo aver tentato il gesto estremo con la pistola di ordinanza una poliziotta in servizio nella Questura di Verona.



La donna, 46 anni, ha tentato il tragico gesto ieri sera all'interno degli uffici dove lavora, ed è stata subito soccorsa e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni sarebbero disperate.



La Questura di Verona mantiene sulla vicenda il più stretto riserbo. In mattinata, una sigla sindacale, la FsP Polizia di Stato, aveva diffuso una nota parlando del decesso dell'agente, cosa smentita da fonti ufficiali.