Tenta il furto in pizzeria durante i fuochi d’artificio: arrestato la notte di Capodanno

UDINE - Un furto sventato nella notte di Capodanno a Udine, dove un 33enne è stato arrestato mentre cercava di appropriarsi del fondo cassa di una pizzeria del centro.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando un cittadino, affacciato al balcone per ammirare i fuochi d’artificio, ha notato l’uomo introdursi furtivamente nel locale. Il sospettato aveva infranto una vetrata utilizzando un bidone della spazzatura come appoggio.

Gli agenti della Squadra Volante, giunti rapidamente sul posto, lo hanno sorpreso all’interno del ristorante. L’uomo, residente a Majano ma senza fissa dimora, ha alle spalle numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

Arrestato per tentato furto aggravato, il 33enne è stato sottoposto a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Inoltre, il questore gli ha imposto il foglio di via obbligatorio, vietandogli di tornare a Udine per i prossimi quattro anni.