Tenta la fuga dopo la condanna per estorsione

TRIESTE - Si trovava in una sala d’attesa e si era accorto che una persona aveva dimenticato lo smartphone. Dopo averlo raccolto ha inseguito il proprietario. Ma da questi, per la restituzione, ha preteso 10 euro.

Il proprietario si è opposto e dunque l'uomo, 46 anni, ha estratto un coltello ribadendo la richiesta di denaro. L'arrivo dei Carabinieri aveva messo fine al tentativo di estorsione. Poi Il 46enne è stato condannato a sei mesi.



Aveva fatto perdere le proprie tracce ma i Carabinieri del Radiomobile di Aurisina (Trieste) lo hanno arrestato nel corso di un servizio di retrovalico svolto nei pressi di Fernetti, mentre viaggiava su un autobus di linea diretto in Francia. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Trieste.