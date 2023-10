Tenta la fuga con scooter privo di targa ma sbatte contro l'auto della Polizia: era senza casco e pure ubriaco

PORDENONE - Nella notte tra lunedì e martedì una pattuglia della Squadra Volante di Pordenone è stata coinvolta in un incidente con uno scooter rubato, che ha portato alla scoperta di una serie di irregolarità.

Mentre percorrevano le strade di Porcia, gli agenti hanno intercettato uno scooter privo di targa, con a bordo due individui. Il conducente del ciclomotore, privo di casco e con il volto travisato da una maschera, ha tentato di sfuggire alla polizia alla vista della volante, ma la fuga è finita male quando lo scooter è entrato in collisione proprio con l'auto della polizia.



Una volta fermati, il conducente dello scooter è stato sottoposto all'alcoltest, che ha rilevato una concentrazione di alcol superiore al limite consentito. Inoltre, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, il che ha ulteriormente complicato la situazione.



Una volta portato in Questura per ulteriori verifiche, è emerso che i documenti forniti dal conducente non erano i suoi, e su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che aveva sostituito gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

In aggiunta, il passeggero dello scooter è stato denunciato per ricettazione. La scoperta di queste serie di irregolarità ha svelato un quadro legale estremamente complesso e ha messo in luce la necessità di ulteriori indagini.