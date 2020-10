Tenta estorsione per presunto flirt extraconiugale: arrestato

VENEZIA - Un uomo, D.A.B., 30 anni, residente a Loreggia, è stato arrestato dai carabinieri di Trebaseleghe per aver tentato di estorcere denaro ad un 44enne minacciando di rendere pubblica una sua relazione extraconiugale, di fatto inesistente.



La vittima, che gestisce un bar a Treviso, alla fine della giornata di lavoro, mentre stava salendo sulla sua auto, ha trovato sul parabrezza una contenente una lettera con la quale gli si chiedeva il pagamento di 2mila euro per non far sapere a sua moglie di una asserita relazione extraconiugale.



L'uomo, ben consapevole di non aver alcun flirt extraconiugale, si è confidato prima con sua moglie decidendo poi di fare denuncia ai Carabinieri.



Così, seguendo le indicazioni dell'estorsore, il barista ha messo il denaro richiesto in un cestino dell'immondizia, a Loreggia, e quando l'ìindagato ha ritirato il plico è stato fermato dai carabinieri.



Portato in caserma, il sospettato, prima di essere ammanettato, ha riferito all'Arma che l'estorsione era stata ideata da lui assieme ad un collega di lavoro che in passato era stato dipendente della vittima.



Quest'ultima persona è stata denunciata.