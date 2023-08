Tenta di violentare una giovane, 25enne arrestato

ROVIGO - Aggredisce alle spalle una donna nei pressi del bar della stazione di Rovigo e cerca di violentarla. E' l'accusa che ha fatto finire oggi in carcere con l'accusa di tentata violenza sessuale un uomo di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghi e residente in provincia. L'arresto è stato operato dagli uomini della squadra mobile che hanno condotto le indagini su disposizione della Procura.

I fatti, secondo quanto ricostruito, sono accaduti nella notte del 19 agosto scorso. La giovane vittima è stata sorpresa alle spalle mentre usciva dal bar e fatta cadere a terra. L'aggressione sessuale non è stata portata a termine per la reazione della vittima e l'intervento deciso di un passate. Nel tentativo di difendersi la donna ha riportato varie contusioni: per questo all'aggressore è stata contestata anche l'accusa di lesioni volontarie.