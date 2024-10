Tenta di uccidere la moglie gettandola dal terrazzo, 39enne arrestato

VICENZA - Un cittadino romeno di 39 anni è stato arrestato per il tentato omicidio aggravato della moglie, che aveva cercato di far precipitare da una finestra di casa.

I Carabinieri hanno fatto irruzione nella casa in piena notte, trovando l'indagato in stato di ubriachezza.

L'uomo, nel corso di una lite, aveva spinto la compagna sul balcone della casa, afferrandola poi per il collo con entrambe le mani, tentando di spingerla oltre la ringhiera. La vittima ha reagito, aggrappandosi alla balaustra, per poi accovacciarsi e facendo perno con il ginocchio sulle barre del parapetto, costantemente stretta al collo dall'uomo che cercava di farla rialzare, per gettarla nel vuoto.



A salvare la donna è stato l'intervento della figlia 15enne della coppia che, svegliata dal trambusto, ha cercato di di portare il padre alla ragione. Alla sua vista, l'uomo si è fermato e dopo aver lasciato la moglie è uscito di casa rincasando poco dopo, quando già sul posto erano arrivati i carabinieri chiamati dalla ragazza. Il 39enne, dopo un'iniziale ostilità, si è calmato e ha seguito gli investigatori in caserma, mentre la donna è stata portata in ospedale dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 5 giorni. Nel frattempo l'uomo è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, portato in carcere.