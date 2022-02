Tenta di truffare 91enne col trucco del figlio arrestato, fermata

VERONA - I carabinieri di Verona hanno arrestato una giovane cittadina polacca mentre stava cercando di truffare una vedova 91enne, residente nella città scaligera.

L'anziana aveva ricevuto una telefonata durante la quale un uomo l'avrebbe avvisata che il figlio si sarebbe trovato, in quel momento, trattenuto in un ufficio della polizia poiché coinvolto in un grave incidente stradale con feriti e c'era bisogno di una cauzione da pagare per liberarlo (però ovviamente era tutto falso).

Così la donna si è recata a casa della 91enne, ma una volta smascherato il trucco la giovane è stata fermata dai carabinieri mentre si stava impossessando di alcuni gioielli. I militari hanno anche denunciato una connazionale dell'arrestata, trovata in possesso di numerosi telefoni cellulari e sim card, oltre alla somma di 600 euro.