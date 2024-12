Tenta di sfondare la porta e aggredisce la figlia della ex: arrestato dopo una notte di terrore

BOLZANO – All’alba di ieri, una pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato è intervenuta con urgenza nel quartiere di Oltrisarco, rispondendo alla richiesta di aiuto di una donna perseguitata dall’ex convivente, già sottoposto al divieto di avvicinamento.

L’uomo, in preda a un raptus di violenza, aveva tentato di sfondare la porta dell’appartamento della donna, minacciandola ripetutamente. Nel disperato tentativo di calmarlo, la vittima aveva aperto leggermente la porta, ma l’aggressore ne aveva approfittato per entrare e afferrare con violenza la figlia della donna. Solo l’intervento tempestivo di un vicino, allarmato dalle urla, e di altri condomini aveva permesso di fermare l’uomo, costringendolo a fuggire.

Poco dopo, una seconda pattuglia è riuscita a rintracciare l’aggressore, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili. All’atto del fermo, l’uomo ha opposto resistenza, aggredendo anche i poliziotti e proferendo minacce di ritorsione. Arrestato e condotto in Questura, è stato dichiarato in stato di fermo per la violazione della misura cautelare e per le nuove gravi accuse.

Il Questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha avviato l’iter per l’applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti dell’uomo, sottolineando la necessità di affrontare il problema della violenza domestica con un approccio integrato tra istituzioni, enti locali e associazioni. La Polizia di Stato, ha ribadito Sartori, continua a essere in prima linea nella prevenzione e nell’aiuto alle vittime di violenza.