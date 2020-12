Tenta di rubare un cellulare in treno: bloccato

VENEZIA - Un arrestato per furto aggravato, 14 indagati a vario titolo, 2.600 persone controllate, 256 servizi di vigilanza nelle stazioni, di cui oltre una decina i servizi antiborseggio, attuati in abiti civili.



È questo il bilancio dei controlli effettuati, nei primi 8 giorni di dicembre, dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto.



Nella Stazione di Venezia-Mestre, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno tratto in arresto un 23enne, che, poco prima, a bordo di un convoglio, si era reso responsabile di furto aggravato ai danni di un viaggiatore.



Il giovane, infatti, avvicinatosi alla vittima, le aveva strappato di mano il cellulare, impossessandosene.



Il personale della Polizia Ferroviaria di Padova ha segnalato per ricettazione un giovane, trovato in possesso di una bicicletta, risultata rubata: l’uomo è stato fermato nello scalo patavino mentre, in sella alla bici, correva lungo i binari, in modo imprudente, cercando di fermare un treno regionale appena partito.



Interrogato in merito al possesso della bicicletta, una costosa mountain bike per professionisti, non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile.



Approfonditi accertamenti hanno consentito agli operatori della Polizia Ferroviaria di risalire al legittimo proprietario, al quale il mezzo è stato restituito.