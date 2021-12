Tenta di prelevare farmaci con ricette rubate

TRIESTE – Martedì pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per ricettazione e falsità materiale commessa dal privato una donna del 1979.

Quest’ultima ha cercato di utilizzare in in una farmacia alcune ricette mediche oggetto di furto per prelevare dei farmaci.



Sul posto si è recato personale del Commissariato Polo San Sabba, che ha identificato la donna e, ricostruito l’episodio, l’ha deferita in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.