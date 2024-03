Tenta di accoltellare il compagno, arrestata, resta in carcere

VERONA - Resta in carcere la 34enne veronese arrestata con l'accusa di avere tentato di uccidere il compagno durante una lite nell'abitazione della donna, a Verona. Il fatto è avvenuto la notte tra sabato e domenica scorsi. Martedì il Gip Maria Cecilia Vitulli ha convalidato l'arresto confermando la misura della custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentato omicidio. L'avvocato dell'indagata, Barbara Casarotti, ha anticipato all'ANSA che si rivolgerà al pubblico ministero che coordina l'indagine, Maria Beatrice Zanotti, per chiedere una derubricazione del reato e ottenere una misura meno afflittiva per la sua assistita. "Va considerata - ha spiegato - la tenuità delle conseguenze subite dalla parte lesa, che in ospedale ha avuto 4 giorni di prognosi ed ha sostenuto di non aver mai temuto per la propria incolumità".

La donna, un'artista circense che alcuni mesi fa aveva denunciato di essere stata vittima di violenza da parte del precedente compagno, aveva allacciato una nuova relazione con un uomo di origini romene. Due notti fa la 34enne, in preda ai fumi dell'alcol, avrebbe tentato di colpire il convivente con un coltello mentre dormiva, ferendolo lievemente al collo. Poi la lite è proseguita con altri due tentativi di aggressione, finché non sono intervenuti i Carabinieri - allertati da un vicino di casa - che hanno bloccato la donna arrestandola. "L'accusa dovrà essere derubricata in lesioni ed eventualmente minacce" ha concluso l'avvocato Casarotto.