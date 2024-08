Tenta di abusare di una mucca ma l’animale si ribella e lo incorna

THAILANDIA - Un episodio insolito ha avuto luogo a Surat Thani, nel sud della Thailandia, durante il pomeriggio di Ferragosto, quando un turista russo di 26 anni, Evgenii Kuvshinov, è stato incornato da una mucca che aveva tentato di abusare. La polizia thailandese è intervenuta per trarre in salvo il giovane, trovato nudo e ferito. Secondo le ricostruzioni, Kuvshinov si sarebbe spogliato e avvicinato furtivamente a un toro maschio, per poi concentrare la sua attenzione su una mucca legata a una staccionata. Nel tentativo di montare l'animale, quest'ultimo ha reagito violentemente, immobilizzandolo a terra e colpendolo con le corna.



Gli abitanti locali, che avevano notato il turista aggirarsi nudo intorno alle 17:30, avevano già allertato le autorità, sospettando intenzioni malevole. Le urla dell'uomo hanno attirato l'attenzione, portando la polizia sul luogo dell'accaduto. Un video diffuso online mostra il giovane a terra, senza vestiti, mentre la mucca continua a infierire su di lui. La polizia e i paramedici, giunti sul posto, hanno trasferito Kuvshinov al Bannaderm Hospital, dove gli sono state diagnosticate lesioni al fondoschiena e abrasioni su tutto il corpo.



Durante l'intervento, è stata trovata della cannabis nell'auto del turista, suggerendo che potesse essere sotto l'effetto di droghe. Un soccorritore ha dichiarato: "Il modo in cui lo abbiamo trovato e le sue azioni suggeriscono che stava cercando di fare qualcosa di sporco con la mucca." Tuttavia, il tenente di polizia Thongchai ha precisato che, sebbene ci siano sospetti che l'uomo volesse avere un rapporto con l'animale, non ci sono prove definitive a sostegno di questa ipotesi.