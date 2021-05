Tenta di abbracciarla per rubarle l'anello ma la vittima non ci casca: denunciati in due

ZERO BRANCO -Tenta di rubarle l’anello con la tecnica dell’abbraccio: ma lei, 84enne di Zero Branco, non si è fatta ingannare e ha allontanato con decisione la donna che tentava di abbracciarla.



L’episodio è accaduto nel giardino di casa dell’anziana una ventina di giorni fa.



E in base alle testimonianze di alcuni vicini e alle immagini della videosorveglianza, i Carabinieri sono risaliti ai presunti responsabili.



Nei guai una coppia: 35 anni lui e 33 lei, residenti in Toscana. Sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso. OT