Tenta di darsi fuoco in assessorato, lo ferma un carabiniere

TRIESTE - Si è cosparso di benzina e poi ha minacciato di darsi fuoco mostrando un accendino ma è stato bloccato dai Carabinieri che hanno approfittato di un momento di distrazione. Protagonista della vicenda è un giovane cittadino straniero in evidente stato di alterazione e, probabilmente, con qualche disagio psichico.

E' accaduto nella tarda mattinata di venerdì negli uffici del Servizio Sociale di Trieste, in via Mazzini. Il ragazzo si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco; giunti sul posto, i militari, dopo aver messo in sicurezza il personale presente, hanno tentato di colloquiare con il giovane nell'intento di farlo desistere. Il tentativo di conversazione si è protratto dando modo ai Vigili del Fuoco, sopraggiunti, di predisporre le adeguate contromisure.

Quando il ragazzo ha alzato la mano sinistra con l'accendino in aria, i militari si sono avventati su di lui, bloccandolo. Privato dell'accendino e tranquillizzato, il ragazzo è stato accompagnato fuori dagli Uffici e affidato alle cure mediche