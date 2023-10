Tensioni a Verona tra tifosi del Napoli e forze dell'ordine

VERONA - Tensioni tra tifosi del Napoli e forze dell'ordine si sono verificati stamani in alcune zone tra la stazione ferroviaria e lo stadio Bentegodi di Verona, dove alle ore 15.00 è in programma la partita tra Hellas e Napoli. Alcune decine di tifosi partenopei hanno creato disagi tra la stazione ferroviaria di Porta Nuova e zona Fiera, dove gli ultras napoletani hanno lanciato fumogeni.

Alcuni di essi sono stati bloccati e portati in Questura per l'identificazione. Sul posto anche la Polizia Locale per gestire la viabilità. Intorno alle ore 10.00 una cinquantina di tifosi del Napoli sono venuti a contatto con sostenitori del Verona nei pressi del parcheggio davanti alla Curva Nord. Per la gara sono stati venduti 3.223 biglietti ai tifosi ospiti.

AGGIORNAMENTO

Il Questore di Verona, Roberto Massucci, ha emesso 36 Daspo e contestuale allontanamento dalla provincia nei confronti di altrettanti tifosi del Napoli, identificati dopo una rissa avvenuta stamani nei pressi dello stadio Bentegodi. Con un'azione premeditata - riferisce la Questura - tutti incappucciati, gli ultras hanno cercato il contatto con la tifoseria locale nei pressi del settore ospiti. Fermati e identificati dalle forze dell'ordine, sono stati sottoposti al provvedimento amministrativo. Altri 300 tifosi napoletani sono stati bloccati e sottoposti ad identificazione nella zona del Quadrante Europa, lontano dallo stadio.