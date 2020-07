CASTELFRANCO - Aveva una piantagione di marijuana in casa: arrestato dai Carabinieri.



Operazione del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto: nei guai un 41enne italiano già noto alle forze dell’ordine.



È stato sorpreso con quattro piante in casa.



Stessa sorte per un 63enne di Resana, sorpreso con altre sette piante di marijuana, sempre in casa.