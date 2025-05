Temporali forti in Veneto: fase di attenzione su tutto il territorio regionale

Il Meteo regionale segnala che tra il pomeriggio di oggi, lunedì 5 maggio, e la prima parte di domani il tempo sarà in prevalenza instabile, a tratti perturbato, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente anche forti, più frequenti sulle zone centro-settentrionali e con quantitativi localmente abbondanti specie sui settori orientali dove i fenomeni potranno risultare più persistenti o ripetuti. Fenomeni più irregolari potranno verificarsi nella seconda parte di martedì 6 maggio.



Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha previsto - dalle 14 di oggi alla stessa ora di domani – la fase operativa di attenzione (gialla) per temporali in tutto il territorio regionale. Fase di attenzione per criticità idrogeologica in tre bacini del Veneto: VENE-H (Piave Pedemontano, BL-TV), VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, VE-TV-PD), e VENE-G (Livenza, Lemene e Tagliamento, VE-TV); in quest’ultima zona l’allerta sarà gialla anche per criticità idraulica.

