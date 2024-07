Temporali in arrivo in Veneto: scatta lo stato di attenzione

Il meteo regionale comunica che dalle ore centrali di domani, venerdì 12 luglio e fino alle prime ore di sabato, 13 luglio, è prevista una fase di instabilità specie su zone montane e pedemontane dove saranno maggiormente probabili rovesci e temporali sparsi anche intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento).

Non è escluso qualche fenomeno anche in pianura. Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che, dalle ore 10 di domani alle ore 8 di sabato 13 luglio, dichiara lo stato di “Attenzione” (Giallo) per criticità idrogeologica per temporali nei seguenti bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI - BL - TV –VR), Adige-Garda e Monti Lessini (VR).