Tempo in miglioramento in Veneto ma resta l'allerta gialla per criticità idrogeologica

VENEZIA - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa, ha emesso un nuovo avviso che prevede la fase di attenzione per criticità idraulica (allerta gialla) nei seguenti bacini: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini per il fiume Adige; Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige per il fiume Po; Basso Brenta-Bacchiglione per il sistema Agno-Guà-Fratta-Gorzone e per i fiumi Bacchiglione e il tratto terminale del Brenta; Livenza, Lemene e Tagliamento.



L’avviso vale 24 ore, dalle ore 14 di oggi 5 novembre, alle 14 di domani, lunedì 6 novembre. Le previsioni meteorologiche indicano che le precipitazioni saranno in prevalenza assenti, salvo una probabilità bassa (5-25%) di qualche pioviggine sulle zone montane e sulla pianura centro-settentrionale nel pomeriggio/sera della giornata di domani.