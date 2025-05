Tempeste e tornado devastano Missouri e Kentucky: almeno 21 morti - VIDEO E FOTO

STATI UNITI - Il centro degli Stati Uniti è stato colpito per il terzo giorno consecutivo da violente tempeste e tornado, causando almeno 21 morti tra Missouri e Kentucky e ingenti danni materiali.



Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha confermato la morte di 14 persone nello Stato, sottolineando che il bilancio è destinato a crescere. Oltre ai decessi, numerosi feriti gravi sono stati segnalati, mentre almeno centomila persone sono rimaste senza elettricità.

Nel Missouri, soprattutto nell’area di St. Louis, si sono registrate cinque vittime a causa di un tornado confermato dalle immagini radar. Altre due persone sono morte più a sud, con molte abitazioni distrutte e quartieri ridotti a macerie.

Le autorità locali hanno descritto la situazione come una vera e propria catastrofe, con migliaia di edifici danneggiati e intere comunità devastate. Le previsioni meteo per il fine settimana non promettono miglioramenti, con nuovi fenomeni estremi attesi su vaste aree del Midwest e del Sud.



I soccorritori continuano le ricerche tra le macerie, mentre le amministrazioni locali hanno imposto coprifuoco e invitano la popolazione a evitare le zone colpite per facilitare le operazioni di emergenza.