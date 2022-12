Tempesta polare negli USA con freddo record: 19 morti

Dal Texas al Quebec, quasi 250 milioni di persone negli Stati Uniti e in Canada in un'area di 3.200 chilometri quadrati sono stati colpiti alla vigilia di Natale da una mega tempesta d'inverno con un freddo record. I morti sono già 19, scrive la Bbc, ricordando che negli Stati Uniti sono 1,5 milioni le utenze senza elettricità e migliaia i voli aerei cancellati.

A Elk Park, nel Montana, le temperature sono precipitate -45, mentre il gelo della tempesta Eliot, definita da meteorologi un 'ciclone bomba', ha abbassato le temperature anche in stati meridionali come Alabama, Florida e Georgia. A Nashville, in Tennessee, la temperatura è scesa sotto lo zero per la prima volta in 26 anni. In Ohio, il ghiacchio e la scarsa visibilità hanno provocato un maxi incidenti che ha coinvolto 50 auto e causato quattro morti.

