Il telescopio spaziale James Webb continua a stupirci con nuove immagini del cosmo

Nebulosa Tarantola Credito: NASA/ESA/CSA/STScI/Webb ERO Production Team



Mondo — 6 settembre 2022 All'inizio di quest'anno, a luglio, la NASA ha rilasciato le prime cinque immagini scattate dal James Webb Space Telescope, rivelando la sua capacità di vedere nuovi dettagli senza precedenti in galassie, stelle e pianeti. Guarda la nostra discussione su quelle prime immagini, inclusa la visione più profonda dell'universo primordiale mai presa usando il link qui. Dopo quel primo rilascio di luglio, ulteriori spettacolari rilasci di immagini hanno continuato a stupirci e ad aggiungersi a un elenco crescente di risultati di Webb, alcuni dei quali sono descritti di seguito.



Gli astronomi hanno recentemente rivolto Webb verso un oggetto noto come Nebulosa Tarantola (vista sopra) a causa dei suoi lunghi filamenti polverosi. Situato a una distanza di 161.000 anni luce dalla Terra, Webb ha catturato un'immagine della nebulosa sotto una luce completamente nuova e con una nitidezza sorprendente perché la luce infrarossa rilevata dalla fotocamera a infrarossi vicini di Webb non è bloccata dalle particelle di polvere cosmica che oscurano i dettagli di altri telescopi come Hubble. L'imaging di Webb della Nebulosa Tarantola rivela "...decine di migliaia di giovani stelle mai viste prima che erano precedentemente avvolte nella polvere cosmica", secondo la NASA.



22 agosto 2022: il Webb Team ha rilasciato nuove straordinarie immagini del pianeta Giove nel nostro sistema solare che ne illustra le aurore, le tempeste giganti e le foschie.

Webb Near Infrared Camera immagine composita di Giove. Credito immagine: NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team; elaborazione delle immagini di Judy Schmidt.



le aurore qui raffigurate in rosso, sono il risultato dell'interazione delle particelle del sole con il campo magnetico del pianeta e si estendono ad altitudini elevate sopra sia il polo settentrionale che quello meridionale di Giove. In giallo e verde sono mostrate le foschie che turbinano attorno a entrambi i poli. La Grande Macchia Rossa, una famosa tempesta così grande che potrebbe inghiottire la Terra, appare bianca in questa vista, così come altre nuvole, perché riflettono molta luce solare.



"La luminosità qui indica l'alta quota, quindi la Grande Macchia Rossa ha foschie ad alta quota, così come la regione equatoriale", ha spiegato Heidi Hammel, vicepresidente per la scienza presso AURA. Hammel è uno scienziato Webb interdisciplinare per le osservazioni del sistema solare. "Le numerose 'macchie' e 'striature' bianche luminose sono probabilmente cime nuvolose ad alta quota di tempeste convettive condensate". In confronto, i nastri scuri a nord dell'equatore di Giove hanno a malapena alcuna copertura nuvolosa.



25 agosto 2022 Webb rileva l'anidride carbonica nell'atmosfera di un esopianeta: la NASA ha riferito che Webb ha scoperto la prima chiara evidenza di anidride carbonica nell'atmosfera di un esopianeta. Un pianeta gigante di gas caldo chiamato WASP-39b con un diametro 1,3 volte più grande di Giove ma con solo un quarto della sua massa in orbita attorno a una stella a 700 anni luce di distanza. “Rilevare un segnale così chiaro di anidride carbonica su WASP-39 b fa ben sperare il rilevamento di atmosfere su pianeti più piccoli di dimensioni terrestri", ha affermato Natalie Batalha dell'Università della California a Santa Cruz, che guida il team. "Le molecole di anidride carbonica sono traccianti sensibili della storia della formazione dei pianeti", ha affermato Mike Line dell'Arizona State University, un altro membro di questo gruppo di ricerca. “Misurando questa caratteristica dell'anidride carbonica, possiamo determinare quanto materiale solido rispetto a quanto gassoso è stato utilizzato per formare questo pianeta gigante gassoso. Nel prossimo decennio, JWST effettuerà questa misurazione per una varietà di pianeti, fornendo informazioni sui dettagli di come si formano i pianeti e sull'unicità del nostro sistema solare".



1 settembre 2022: Webb cattura la sua prima immagine diretta in assoluto di un pianeta alieno. Per la prima volta Webb ha ottenuto un'immagine diretta di un pianeta al di fuori del nostro sistema solare (un esopianeta) in orbita attorno a una stella diversa dal nostro Sole. Il primo esopianeta è stato scoperto nel 1995 e da allora la NASA è stata in grado di confermare l'esistenza di oltre 5000 utilizzando metodi indiretti, ma solo 20 di questi sono stati fotografati direttamente. Per la prima volta il James Webb Space Telescope ha ora mostrato che può essere aggiunto a quell'elenco.



I ricercatori hanno indicato Webb al pianeta noto per l'esistenza e già ripreso dal Very Large Telescope in Cile nel 2017 come test della capacità di osservazione e imaging dell'esopianeta JWST. "Questo è un momento di trasformazione, non solo per Webb ma anche per l'astronomia in generale", ha affermato Sasha Hinkley, professore associato di fisica e astronomia all'Università di Exeter nel Regno Unito. La prima cattura di Webb di un esopianeta suggerisce possibilità future per lo studio di mondi lontani "La vista di Webb, a lunghezze d'onda infrarosse più lunghe, rivela nuovi dettagli che i telescopi terrestri non sarebbero in grado di rilevare a causa del bagliore infrarosso intrinseco dell'atmosfera terrestre", ha detto la NASA.



Il nostro viaggio con Webb è appena iniziato. Il James Webb Space Telescope è il telescopio per la scienza spaziale più grande, più potente e più complesso del mondo mai costruito. Webb risolverà i misteri del nostro sistema solare, guarderà oltre a mondi lontani attorno ad altre stelle e sonderà le misteriose strutture e origini del nostro universo e il nostro posto in esso. Webb è un programma internazionale guidato dalla NASA con i suoi partner, l'ESA (Agenzia spaziale europea) e l'Agenzia spaziale canadese.



James Webb Space Telescope Continues to Astonish us with New Images of the Cosmos



The Webb telescope is changing the way we see the universe with new observations using its infrared instruments to capture far more detail than ever seen before



World — 6 September 2022 Earlier this year in July, NASA released the first five images taken by the James Webb Space Telescope revealing its ability to see new unprecedented details in galaxies, stars and planets. See our discussion of those first images including the deepest view of the early universe ever taken by using the link here. Following that first July release, additional spectacular image releases have continued to astonish us and add to a growing list of Webb’s accomplishments, some of which are outlined in the following.



Astronomers recently turned Webb toward an object known as the Tarantula Nebula (seen above) due to its long, dusty filaments. Located at a distance of 161,000 light years from Earth, Webb captured an image of the nebula in a whole new light and with stunning clarity because the infrared light detected by Webb's Near Infrared Camera is not blocked by cosmic dust particles that obscure details from other telescopes like Hubble. Webb's imaging of the Tarantula Nebula reveals "…tens of thousands of never before seen young stars that were previously shrouded in cosmic dust," according to NASA.



August 22, 2022: the Webb Team released stunning new images of the planet Jupiter in our own solar system that illustrates its auroras, giant storms and hazes.

Webb Near Infrared Camera composite image of Jupiter. Image Credit: NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team; image processing by Judy Schmidt.



The Auroras are depicted in red, and are a result of the interaction of particles from the sun with the planet’s magnetic field and extend to high altitudes above both the northern and southern poles of Jupiter. Shown in yellows and greens are hazes swirling around both of the poles.The Great Red Spot, a famous storm so big it could swallow Earth, appears white in this view, as do other clouds, because they are reflecting a lot of sunlight.



“The brightness here indicates high altitude—so the Great Red Spot has high-altitude hazes, as does the equatorial region,” explained Heidi Hammel, vice president for science at AURA. Hammel is an interdisciplinary Webb scientist for solar system observations. “The numerous bright white ‘spots’ and ‘streaks’ are likely very high-altitude cloud tops of condensed convective storms.” In comparison, the dark ribbons north of Jupiter’s equator have barely any cloud cover.



25 August 2022 Webb Detects Carbon Dioxide in an Exoplanet Atmosphere: NASA reported Webb has discovered the first clear evidence of carbon dioxide in the atmosphere of an exoplanet. A hot gas giant planet called WASP-39b with a diameter 1.3 times bigger than Jupiter but with only one fourth of its mass orbiting a star 700 light years away.“Detecting such a clear signal of carbon dioxide on WASP-39 b bodes well for the detection of atmospheres on smaller, terrestrial-sized planets,” said Natalie Batalha of the University of California at Santa Cruz, who leads the team. “Carbon dioxide molecules are sensitive tracers of the story of planet formation,” said Mike Line of Arizona State University, another member of this research team. “By measuring this carbon dioxide feature, we can determine how much solid versus how much gaseous material was used to form this gas giant planet. In the coming decade, JWST will make this measurement for a variety of planets, providing insight into the details of how planets form and the uniqueness of our own solar system.”



1 September 2022: Webb Captures its First-Ever Direct Image of an Alien Planet. For the first time Webb has obtained a direct image of a planet outside our solar system (an Exoplanet) orbiting a star other than our own Sun. The first exoplanet was discovered in 1995 and since then NASA has been able to confirm the existence of over 5000 by using indirect methods but only 20 of those have ever been directly imaged. For the first time the James Webb Space Telescope has now shown it can add to that list.



Researchers pointed Webb at the planet known to exist and already imaged by the Very Large Telescope in Chile in 2017 as a test of the JWST exoplanet observation and imaging capability. “This is a transformative moment, not only for Webb but also for astronomy generally” said Sasha Hinkley, associate professor of physics and astronomy at the University of Exeter in the United Kingdom. Webb’s first capture of an exoplanet hints at future possibilities for studying distant worlds "Webb's view, at longer infrared wavelengths, reveals new details that ground-based telescopes would not be able to detect because of the intrinsic infrared glow of Earth's atmosphere," said NASA.



Our journey with Webb has only just begun. The James Webb Space Telescope is the world’s largest, most powerful, and most complex space science telescope ever built. Webb will solve mysteries in our solar system, look beyond to distant worlds around other stars, and probe the mysterious structures and origins of our universe and our place in it. Webb is an international program led by NASA with its partners, ESA (European Space Agency) and the Canadian Space Agency.