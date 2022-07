Tecuceanu in gara ai Mondiali di atletica in Oregon (USA)

OREGON (USA) - Dopo l'esordio in maglia azzurra ai Giochi del Mediterraneo, dove ha conquistato il bronzo, Catalin Tecuceanu torna a indossare i colori della nazionale italiana.

Nella notte italiana tra domani, mercoledì 20 luglio, e giovedì 21 luglio (alle ore 2.20), quando a Eugene, in Oregon (USA) saranno le 17.20 di mercoledì, il 22enne padovano di Trebaselghe, portacolori della trevigiana Silca Ultralite Vittorio Veneto, sarà in gara per le batterie degli 800 metri. Una grande emozione per l'allievo di Lionello Bettin, che nel corso di questo 2022 si è anche laureato due volte campione italiano degli 800 (nella rassegna indoor di febbraio e in quella outdoor di giugno). "Sono arrivato negli Stati Uniti il 12 luglio e dopo qualche giorno di adattamento adesso mi sento meglio - commenta il mezzofondista veloce di origini rumene - i primi giorni ho avuto qualche difficoltà respiratoria mentre mi allenavo, adesso sto bene e darò tutto quello che ho. Farò del mio meglio per passare il turno e accedere alle semifinali e, perché no, magari andare anche in finale. Tra l’altro lo stadio è davvero bellissimo. Qui ci sono i migliori del mondo, ce la giocheremo tutti al meglio. Serviranno testa e forma fisica per passare il turno. Io ci proverò, con un po’ di emozione, certamente, ma senza timori reverenziali".

Il passaggio di turno non è cosa per niente scontata, vista l'altissima qualità dei partecipanti. L'accredito migliore è del britannico Max Burgin, che quest’anno ha corso in 1’43’’52 (che è anche il suo personal best). Catalin vanta un personale di 1'44''93 siglato nel settembre 2021 a Zagabria. Un tempo che ha avvicinato ai recenti Giochi del Mediterraneo, dove ha corso in 1'44''97 per mettersi al collo la medaglia di bronzo alla prima uscita in maglia azzurra. Lo stagionale del mezzofondista veloce veneto vale il trentesimo tempo di accredito. Il sogno è quello di poter dare il meglio di se stesso al Mondiale americano, con il gotha dell'atletica leggera. "Non sarà sicuramente facile passare il turno, non è per nulla scontato - commenta il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti - Catalin però ha carattere e sa di avere doti importanti e siamo certi che farà del suo meglio.

Spesso gli ho detto “modestia ma non sudditanza” e che “sognare è bello e si può” . Al via degli 800 ci saranno i migliori protagonisti di quest’anno ma anche atleti di esperienza, che hanno già vinto i Mondiali nelle precedenti edizioni. Mezzofondisti veloci che hanno grande esperienza anche nella gestione delle batterie, dove le insidie sono sempre tante e dove si corre per passare il turno ma anche, per certi versi, per risparmiare energie per quelli successivi. Catalin è alla sua seconda rassegna internazionale con la maglia azzurra, sarà un’altra fondamentale tappa del suo percorso di crescita. Metteremo la sveglia per fare il tifo per lui a distanza”.