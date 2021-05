Teatro contemporaneo aperto a tutti: il nuovo festival a Treviso

TREVISO - La pandemia non ha fermato il fermento artistico e creativo che da decenni contraddistingue il capoluogo della Marca. La Treviso che sempre più si attesta come la città dei festival nell’anno del rilancio tiene a battesimo “GioiosaetAmorosa - Treviso Contemporary Theater Festival”, rassegna di teatro contemporaneo in programma dall’8 al 10 luglio.



Un progetto che nasce da un’idea del Comitato Teatro Treviso con il patrocinio del Comune di Treviso, in collaborazione il Teatro Stabile del Veneto, TemaCultura e Progetto Giovani. La kermesse si innesta nella ricca costellazione di festival cittadini e già col suo nome affonda le radici nel tessuto creativo del territorio. “GioiosaetAmorosa” si presenta dunque come un festival di teatro contemporaneo che vuole coinvolgere non solo artisti e addetti ai lavori, ma l’intera cittadinanza.



La rassegna di teatro contemporaneo, che comprende infatti anche quattro processi creativi - laboratori - aperti a tutti, incontri degli artisti ospiti con il pubblico, entrerà nel vivo proponendo nei giorni dall’8 al 11 luglio sul palco del Teatro Comunale Mario Del Monaco tre spettacoli e le restituzioni pubbliche dei processi creativi in altrettante location della città. Uno degli spettacoli sarà scelto attraverso una call pubblica rivolta in particolare proprio alle giovani realtà professionali trevigiane e venete.



“Concepiamo il nostro festival come una festa creativa che rivitalizzi e travolga Treviso – spiegano dal Comitato Teatro Treviso, organizzatore della rassegna–. Lo immaginiamo come un momento di aggregazione e di inclusione, dove tutti saranno coinvolti attivamente. In questo modo il divario tra artisti e pubblico verrà assottigliato, generando nuove relazioni, condivisioni, contaminazioni”.



“Per la prima volta viene dedicato un festival alle compagnie teatrali professioniste – aggiunge l’assessore alla Cultura Lavinia Colonna Preti – “GioiosaetAmorosa” è anche una importante occasione di rilancio per gli artisti e tutto il mondo del teatro che ha sofferto particolarmente le conseguenze della pandemia e che ora può finalmente tornare ad essere protagonista”.