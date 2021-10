Il teatro comico arriva a Vittorio

VITTORIO VENETO - Domenica 24 ottobre arriva al Parco Fenderl la ginnastica comica.



“Si tratta di un’iniziativa ecumenica. In un momento storico come questo dove siamo divisi da convinzioni ed idee, ho deciso di dare vita ad un’attività all’aperto per stare di nuovo insieme, per fare amicizia.” commenta l’ideatore del corso Paolo G. Russo.



Una vita da attore iniziata sotto la guida di Dario Fo che l’ha portato a vincere vari premi e riconoscimenti, tra i quali una gara di idee in provincia di Belluno nel 2003 per trovare una soluzione al problema dell’alcolismo giovanile: nasce così la Psicoscenica Ludo Curativa come terapia, ovvero il Timidol.



Da allora quasi 700 allievi in Triveneto hanno goduto dei benefici di questa tecnica, sconfiggendo o limitando ansia, timidezza, attacchi di panico.



“Nel gruppo si supera l’ansia. All’aperto si fanno balli fisici, giochi; io cerco di portare sorrisi e leggerezza, perché sono quello di cui abbiamo bisogno” continua l’artista.



Appuntamento quindi al Parco Fenderl alle ore 10, vestiti a cipolla per un’ora di spensieratezza e divertimento, per vincere questo tempo di tristezza. Prenotazione obbligatoria.



Per informazioni: 339 5947972