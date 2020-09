Tcbf premia le migliori novità editoriali dell'anno

TREVISO – Si è conclusa la 17esima edizione del Treviso Comic Book Festival, la rassegna dedicata al fumetto e all’illustrazione, quest’anno nella particolare formula covid free, online.



Dopo le mostre e i live painting su plexiglass in piazza Rinaldi e piazza dei Signori, domenica sono stati assegnati, durante la cerimonia in diretta streaming seguita da oltre 2mila persone, gli ambiti Premi Carlo Boscarato, dedicati alla memoria dello storico autore trevigiano: 12 le categorie in concorso a cui si aggiunge il premio speciale “Covid Project”.



Premiati, inoltre, i vincitori delle tre call bandite dal Tcbf: il concorso internazionale per Nuovi Autori di fumetto, assegnato a Marco Quadri, 27 anni di Bologna; Collettivo Riccardo Rosanna, 30 anni di Busto Arsizio e Luca Saglimbeni, 30 anni di Limbiate (MB); Serena Gradari, 39 anni di Bologna. Menzione speciale per il 29enne Marcello Manchisi di Bari e miglior autrice straniera a Maria Bulanova, 20 anni di Mosca.



Ad aggiudicarsi il concorso per Nuovi Sceneggiatori: Andrea Fiamma, 29 anni di Romano d’Ezzelino (VI); Mauro Ferretto, 44 anni di Milano e Andrea Patti, 28 anni di Giarre (CT). Menzione Speciale per Eleonora Luceri, 21 anni, di Martano (LE).



Infine per il concorso nazionale di Illustrazione “Facce da Birra”: Alessandra Kerstulovich, 27 anni, Mogliano Veneto ; Migliori opere: Silvia Reginato, 24 anni, Rossano Veneto (VI); Alice Lipparini, 28 anni, Bologna; Flaviano Zerbetto, 26 anni, Thiene (VI); Toma Studio, Giulianova (TE) e Daniele di Marco, 36 anni, Roma.



Di seguito l’elenco dei premiati al Premio Boscarato:

1) MIGLIOR FUMETTO ITALIANO

– “Italo” di Vincenzo Filosa (Rizzoli Lizard)



2) MIGLIOR FUMETTO STRANIERO

– “Ombelico Infinito” di Dash Shaw (Coconino Press – Fandango)

– “Rusty Brown” di Chris Ware (Coconino Press – Fandango)



3) MIGLIOR AUTORE/AUTRICE STRANIERO/A

– Jason su “Ho ucciso Adolf Hitler” (001 Edizioni)



4) MIGLIOR DISEGNATORE/DISEGNATRICE ITALIANO/A

– Toni Bruno su “Belgica” (Bao Publishing) e “Dylan Dog” (Sergio Bonelli Editore)



5) MIGLIOR SCENEGGIATORE/SCENEGGIATRICE ITALIANO/A

– Fulvio Risuleo su “Sniff” (Coconino Press – Fandango)



6) MIGLIOR AUTORE/AUTRICE UNICO/A ITALIANO/A

– Eleonora Antonioni su “Trame libere. Cinque storie su Lee Miller” (Sinnos)



7) MIGLIOR REALTÀ EDITORIALE ITALIANA

– Eris Edizioni



8) AUTORE/AUTRICE RIVELAZIONE – PREMIO “CECCHETTO”

– Antonio Pronostico su “Sniff” (Coconino Press – Fandango)



9) MIGLIOR AUTORE/AUTRICE DI COPERTINA

– Spugna su “Prison Pit” (Eris Edizioni) e “Absolute Carnage” (Panini Comics)



10) MIGLIOR COLORISTA

– Luca Saponti su “K-11” e “Zardo” (Sergio Bonelli Editore)



11) MIGLIOR FUMETTO WEB

– “Inerti” di Samuel Daveti e Francesco Rossi (Mammaiuto)



12) MIGLIOR FUMETTO PER GIOVANI LETTORI E LETTRICI

– “Vacanze in scatola” di Tuono Pettinato e Martina Sarritzu (Canicola)



13) CATEGORIA SPECIALE: COVID PROJECT

– “COme VIte Distanti” di Aa.Vv. (ARF e Pressup)

– “Pangolino” di Marco Tonus e Aa.Vv. (autoproduzione)