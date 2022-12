Tate arrestato in Romania: "Incastrato dal video con la replica a Greta Thunberg"

MONDO - Dopo il primo round combattuto via Twitter contro Greta Thunberg, dal quale è uscito decisamente ko, nuovi guai per l'ex campione di kickboxing Andrew Tate. L'uomo, infatti, è stato arrestato in Romania per sospetto traffico di esseri umani, stupro e formazione di un gruppo criminale organizzato. A riportarlo è Sky News, che cita fonti investigative rumene. Tate e suo fratello Tristan resteranno in custodia cautelare per un periodo di 30 giorni. Questa decisione, approvata da un tribunale di può tuttavia essere impugnata da Andrew e Tristan Tate, che ora hanno 48 ore di tempo per presentare un ricorso secondo il quotidiano rumeno 'Libertatea'.

L'ufficio del procuratore rumeno accusa entrambi i fratelli di aver formato un gruppo criminale organizzato con il quale hanno reclutato, ospitato e costretto donne a creare materiale a contenuto pornografico per la successiva distribuzione, secondo Romania Tv. Con queste attività Andrew e Tristan avrebbero ottenuto ingenti somme di denaro con le quali avrebbero comprato case, auto di lusso e avrebbero anche investito in criptovalute. L'arresto di Tate è arrivato dopo un botta e risposta con l'attivista Greta Thunberg sui social. Secondo i quotidiani locali, ad incastrare lo sportivo permettendo agli agenti di localizzarlo sarebbe stato un dettaglio presente nel video in replica al tweet della 19enne ecologista: in primo piano sul tavolo davanti all'ex campione impegnato a rispondere a Thunberg, due cartoni della pizza da asporto con il nome della pizzeria in bella mostra. Tanto sarebbe bastato agli inquirenti, spiegano i media locali, per trovare Tate e procedere con l'arresto dopo la richiesta dell'indirizzo al quale era stata effettuata la consegna. La versione non è confermata dalle autorità giudiziarie della Romania, che non attribuiscono alcun 'ruolo' al cartone e alla pizza a domicilio. A finire in manette nell'operazione di polizia anche il fratello di Tate, Tristan. E su Twitter arriva anche l'ironico commento di Greta Thunberg all'arresto: "Ecco cosa succede quando non ricicli le scatole della pizza". Ed è ko anche nel secondo round.