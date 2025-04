"Tasseremo chi ci tassa": atteso per il 2 aprile l'annuncio di Trump sui dazi

STATI UNITI - Donald Trump è pronto a varare una nuova ondata di dazi commerciali. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il 2 aprile sarà il "Liberation Day", giornata in cui scatteranno tariffe contro i paesi che, a suo dire, hanno "approfittato" degli USA. L'obiettivo è introdurre misure reciproche: "Tasseremo chi ci tassa, ma saremo più gentili di loro", ha dichiarato. Trump ha parlato di 5 trilioni di dollari di investimenti in due mesi e ha citato l'India, che si appresterebbe ad abbassare le tariffe sui prodotti americani, e l’Unione Europea, che avrebbe già ridotto le imposte sulle auto.

A poche ore dall’annuncio, il presidente ha incontrato John Elkann, numero uno di Stellantis. Al centro del colloquio, le normative sugli standard ambientali per l’industria automobilistica. "Le regole attuali rendono impossibile costruire un'auto", ha detto Trump, promettendo un riassetto normativo. Elkann, tuttavia, non avrebbe chiesto alcuna esenzione dai dazi sulle vetture prodotte fuori dagli USA. Le nuove tariffe del 25% sulle auto e sui pezzi di ricambio prodotti all’estero dovrebbero entrare in vigore dal 3 aprile.