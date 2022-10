Tassa sulle flatulenze di mucche e pecore, agricoltori sul piede di guerra

NUOVA ZELANDA - Le emssioni gassose delle mucche possono essere pericolose: una volta, a Rasdorf, in Germania, hanno fatto addirittura esplodere una stalla. Era bastata una scarica elettrica per far sì che l’enorme concentrazione di metano prodotta dai peti facesse andare in fiamme la stalla, con un gran botto.

Una mucca produce in media 500 litri di gas metano al giorno e questo, in Nuova Zelanda, è diventato un problema di Stato. Il governo neozelandese ritiene che sia necessario tassare le emissioni di gas metano degli allevamenti, per poter rallentare il riscaldamento globale. In Nuova Zelanda vivono 5 milioni di persone, 10 milioni di bovini e 26 milioni di bovini, secondo i numeri riportati dall’agenzia Askanews. E metà delle emissioni totali di gas serra del paese proviene dagli allevamenti.

Ma le annunciate tasse sui peti e sulle eruttazioni di mucche e pecore hanno fatto infuriare gli allevatori, che in questi giorni sono scesi in strada nelle principali città del paese, a bordo dei loro trattori, manifestando contro una tassazione che a loro dire è “pura follia”, e che non sarebbero in grado di sostenere.