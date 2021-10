Tamponi e Green Pass obbligatorio per lavorare, boom di prenotazioni in farmacia: "tutto pieno per mesi"

CONEGLIANO/VITTORIO VENETO - La corsa ai tamponi per ottenere il Green Pass? C’è già stata. Dal 15 ottobre il certificato verde sarà obbligatorio anche per i lavoratori: il provvedimento ha generato un vero e proprio boom di prenotazioni nelle farmacie, visto le persone non vaccinate dovranno ottenere il Green Pass attraverso i tamponi.

Un breve sondaggio condotto dalla nostra redazione, nel territorio del coneglianese e del vittoriese, ha confermato la tendenza iniziata qualche settimana fa. Le risposte sono più o meno tutte dello stesso tenore: per il mese di ottobre, ma in alcuni casi anche per quello di novembre e di dicembre, è “tutto pieno”.

Si trova qualche “buco”, è vero, ma si tratta solo di pochi spazi sparsi in giornate dense di prenotazioni. Tante persone, infatti, hanno prenotato tre tamponi a settimana: si viaggia, nelle farmacie, anche al ritmo di un tampone ogni dieci minuti.

I giorni scelti sono ovviamente strategici: vista la validità di 48 ore, tantissimi hanno prenotato il tampone nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato. Questo consente di avere una “copertura” sia per il lavoro, sia per il weekend. Il tampone costa 15 euro, ma non tutte le farmacie eseguono i test.

Le prenotazioni arrivano fino a dicembre: probabilmente tanti attendono la fine dello stato di emergenza, che potrebbe “scadere” a fine anno, e un aggiornamento delle norme anti-Covid. In ogni caso, le limitazioni – secondo la legge – possono essere prorogate anche senza lo stato di emergenza. Un altro scenario possibile riguarda la dichiarazione di un nuovo stato di emergenza, sulla base, per esempio, della comparsa o della diffusione di nuove varianti.