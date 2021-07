Tamponi gratris durante le amichevoli della Lazio

BELLUNO - In occasione delle partite amichevoli pre campionato della Lazio, in ritiro come ogni anno ad Auronzo di Cadore in provincia di Belluno, il team tamponi dell’ulss Dolomiti sarà disponibile al parcheggio Lago Bucintoro per tamponi di screening in modalità drive in con accesso libero (senza impegnativa e senza prenotazione) e gratuito.

Il team sarà presente ad Auronzo dalle 16.00 alle 18.00 di:

• sabato 17 luglio

• martedì 20 luglio

• venerdì 23 luglio

• martedì 27 luglio