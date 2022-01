Tamponi di fine isolamento gratis anche al Centro di Medicina di Vittorio Veneto e Conegliano

VITTORIO VENETO - Sono oltre 40mila i trevigiani alle prese con il Covid. Dopo settimane di disagi e lunghe code nei Covid point la situazione dalla scorsa settimana, con l’avvio delle prenotazioni per i tamponi di fine isolamento e quarantena nei Covid point dell’Ulss 2 e nelle farmacie, la situazione sembra essere tornata alla normalità.



Inoltre da oggi, lunedì 31 gennaio, per i positivi che devono effettuare il tampone di fine isolamento c’è la possibilità di rivolgersi anche alle sedi di Conegliano e Vittorio Veneto del Centro di Medicina. Da domani, martedì 1 febbraio, la possibilità di effettuare gratuitamente il test a fine isolamento sarà estesa anche alla Casa di Cura Giovanni XIII di Monastier. Il tampone di fine isolamento nelle due nuove strutture è gratuito e potrà essere eseguito previa prenotazione attraverso il sito regionale (https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it/).



Per quanto riguarda, invece, i centri tampone dell’Ulss 2 si ricorda che l’accesso può avvenire sia con prenotazione, sempre tramite portale regionale o call center (telefonando allo 0422 210701), che ad accesso libero con impegnativa del medico di famiglia o comunicazione del Sisp, rispettando i seguenti orari:



• ALTIVOLE – EX VELO Dal lunedì alla domenica

Con prenotazione dalle 8.00 alle 14.00

Senza prenotazione dalle 14.00 alle 19.00



• CONEGLIANO – ZOPPAS ARENA Dal lunedì alla domenica

Con prenotazione dalle 8.00 alle 14.00

Senza prenotazione dalle 14.00 alle 19.00



• TREVISO – EX DOGANA Dal lunedì alla domenica

Con prenotazione dalle 8.00 alle 14.00

Senza prenotazione dalle 14.00 alle 21.30



• ODERZO – FORO BOARIO Dal lunedì alla domenica

Con prenotazione dalle 8.00 alle 12.00

Senza prenotazione dalle 12.00 alle 16.30

Si raccomanda coloro che effettueranno l’accesso senza prenotazione di presentarsi al massimo 15 minuti prima dell’orario di apertura pomeridiano.