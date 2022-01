Tamponi certificati ma non eseguiti, quattro indagati

UDINE - Quattro persone risultano in queste ore indagate per tamponi certificati ma mai effettuati.

Lo segnalano i carabinieri del Nas, dopo che questa mattina alcuni militari dell’Arma hanno perquisito l’attività di un farmacista e la sua abitazione, oltre alle residenze di tre docenti di scuole di vario grado della provincia di Udine.



Secondo una nota del Nucleo, i tre ottenevano, con la complicità del farmacista, il green pass senza aver mai effettuato alcun tampone. La certificazione serviva loro per poter lavorare. I reati di cui sono accusati sono falso in certificazione e truffa ai danni dello Stato.