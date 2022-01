Tamponi ai Covid point della Marca: la mattina riservata ai prenotati, poi accesso libero

TREVISO - E’ partita con un pò di caos la nuova modalità di accesso ai punti tampone della Marca. Da ieri infatti chi ha prenotato il tampone di fine isolamento attraverso il portale online della Regione potrà avere accesso ai punti tampone in orario mattutino. Ma ieri qualcuno, come ha riferito l’Ulss2, ha fatto il furbo. “Ieri mattina in coda ai punti tampone c’era anche chi non aveva la prenotazione e si è messo ugualmente in fila. Non lo abbiamo mandato via, ma invitiamo tutti a rispettare gli orari dedicati alle prenotazioni e all’accesso libero per evitare disguidi e lunghe attese”.



Per chi ha prenotato un tampone nel sito dell’Ulss2 la fascia dedicata è quella del mattino: dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 14 per i Covid Point di Altivole, Conegliano e Treviso, dalle 8 alle 12 per Oderzo. Mentre per chi deve effettuare un tampone per accertare l’eventuale presenza del Covid o i contatti di positivi, può recarsi nei Covid Point senza prenotazione il pomeriggio: dalle 14 alle 19 ad Altivole e Conegliano, dalle 14 alle 21.30 a Treviso e dalle 12 alle 16.30 a Oderzo. In entrambi i casi, prenotazione o accesso libero, per fare il tampone è necessario avere la ricetta del medico di base o lettera di convocazione del Sisp.



Per quanto riguarda bambini e ragazzi in isolamento o quarantena, coinvolti negli screening scolastici, continueranno ad accedere a Covid point dedicati (Casier, Castelfranco ex Melodi e Conegliano distretto socio sanitario) o nei Covid point comunali attivati ( Oderzo, Zero Branco, Paese) obbligatoriamente negli orari indicati nel provvedimento scolastico. Si ricorda che i tamponi di fine isolamento per i soggetti precedentemente positivi o di fine quarantena per i contatti stretti di caso, studenti compresi, potranno essere eseguiti gratuitamente anche presso le farmacie presentando la documentazione del medico curante o dell’Ulss2 o la comunicazione dell’istituto scolastico.



Potranno essere anche eseguiti presso gli ambulatori dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta Infine, da martedì 1º febbraio, si potranno fare i tamponi di fine quarantena, con la possibilità di prenotarli anche tramite il sito dell’Ulss2, anche presso la casa di cura "Giovanni XXIII" a Monastier e presso i Centri di medicina di Villorba, Conegliano e Vittorio Veneto in convenzione con l'Ulss 2. Funzioneranno come nelle farmacie.

A questo link per la prenotazione dei tamponi: https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it