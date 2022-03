Tamponamento tra tir in A4

Foto d'archivio

PORTOGRUARO - Ennesimo schianto tra tir questa mattina lungo l'autostrada A4 nel solito tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza. L'incidente è avvenuto alle 7:30 al km 464,200 in direzione Venezia lungo la direttrice tra Latisana e il nodo di Portogruaro.



L'incidente è stato caratterizzato dal tamponamento di tre mezzi pesanti. Sul posto sono accorsi i sanitari del servizio di emergenza con i vigili del fuoco e la polizia stradale. Secondo le prime stime sarebbero due i camionisti rimasti feriti ma non in pericolo di vita. Immancabili i disagi alla viabilità. L'ultimo incidente lungo la tratta solo ieri pomeriggio.

LEGGI ANCHE