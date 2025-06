Tamponamento tra furgone e Tir: traffico in tilt in A4

VENEZIA - Grave incidente nella tarda serata di domenica 8 giugno sull’autostrada A4, nel tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Intorno alle 22, un furgone con rimorchio ha tamponato violentemente un tir fermo nell’area di sosta laterale.



L’urto ha causato danni ingenti alla parte anteriore del furgone e ha coinvolto anche il rimorchio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Portogruaro, con il supporto delle squadre di Motta di Livenza e Pordenone. I sanitari del Suem 118 hanno prestato i primi soccorsi agli occupanti dei veicoli, mentre la Polizia stradale ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità.



Presenti anche gli ausiliari di Autostrade Alto Adriatico per il supporto alle operazioni. Il traffico ha subito forti rallentamenti e si sono formate code nella zona dell’incidente. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni dei feriti.