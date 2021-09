Tamponamento tra furgone e camion: due morti e tre feriti

UDINE - Gravissimo incidente oggi lungo l’A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia.

Lo schianto si è formato a causa delle code, conseguenza di un primo incidente nella notte (leggi qui). Le operazioni di sgombero di questo incidente si sono concluse alle 8.40.



Accaduto un violentissimo tamponamento tra un furgone e un autoarticolato che ha provocato due morti e tre feriti: i cinque viaggiavano tutti insieme nel furgone. Il conducente del furgone non si sarebbe accorto che il tir era fermo. Le vittime sono una donna di 63 anni e un uomo di 37.

Il tamponamento è stato segnalato alle 08,15 all’altezza del comune di Palazzolo dello Stella nel tratto a tre corsie. Non è stata necessaria la chiusura dell'autostrada. Sul posto il personale di Autovie Venete, il 118, la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico. Si segnalano code a tratti tra Villesse e Latisana.

Dopo la conclusione delle operazioni di sgombero del primno incidente, riaperto parzialmente il tratto Nodo di Portogruaro e Latisana in direzione Trieste.



I veicoli procedono lungo la corsia di marcia. La corsia di sorpasso e la carreggiata in direzione Venezia rimangono chiuse per consentire la sostituzione dei new jersey danneggiati. Riaperto anche l’allacciamento A4/A28 in direzione Trieste per chi proviene da Conegliano e Portogruaro. Persistono code a tratti tra San Stino di Livenza e Latisana in direzione Trieste.

