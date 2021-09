Tamponamento tra camion in A4: autista gravissimo

VENEZIA - Alle 8:00 di questa mattina, lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 all’altezza dell’ingresso della stazione di Arino di Dolo in direzione Milano per un tamponamento tra mezzi pesanti: autista ferito gravemente.

Sul posto sono accorsi i pompieri di Mestre con due automezzi tra cui l’autogrù e 7 operatori: hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici liberato il conducente della bisarca rimasto incastrato nella cabina guida.



Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale in codice rosso, in gravissime condizioni. Illeso l’autista del camion che trasportava cereali. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada.

Sul posto, oltre alla Polizia stradale, sono intervenuti e stanno operando i Vigili del Fuoco, il Suem 118, il Soccorso meccanico e il personale di Concessioni Autostradali Venete, coordinato dal Centro Operativo di Mestre. Al momento, a causa dei mezzi incidentati in carreggiata, della perdita di carico di uno di essi e delle operazioni di soccorso, sgombero e pulizia del manto stradale, si sono formate code fino a 11 chilometri, in aumento, che interessano chi viaggia verso Milano sia in A4 che in A57. Rallentamenti per curiosi anche in carreggiata opposta.