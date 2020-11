Tamponamento a San Giacomo di Veglia, tre feriti in ospedale

VITTORIO VENETO - Tamponamento nel pomeriggio di venerdì a San Giacomo di Veglia, lungo il rettilineo verso Conegliano.



Il tamponamento è avvenuto tra una Panda condotta da una 24enne di Cappella e una Jeep guidata da una 38enne con nel lato passeggeri il figlio 16enne.



Ad avere la peggio la giovane nella Panda: per farla uscire dalle lamiere contorte è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.



Accorsi i sanitari del Suem per le prime cure e per il ricovero dei tre feriti in ospedale a Conegliano. Nono sono in pericolo.



Sul posto i Carabinieri per i rilievi di legge e la Polizia locale per la far defluire il traffico lungo una viabilità modificata.