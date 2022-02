Tamponamento oin tangenziale, due feriti

VICENZA - Alle 20:40 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 246 nel tratto di tangenziale che collega Montecchio e Arzignano.

In questo secondo comune è stato registrato un violento tamponamento tra due auto, una si è rovesciata: feriti i due conducenti. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale del SUEM per essere trasferiti in pronto soccorso.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa un’ora.