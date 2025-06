Tamponamento multiplo, A4 in tilt

VICENZA - Alle 17.30 di oggi 19 Giugno, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un tampomento multiplo in A4, poco dopo il casello di Vicenza ovest in direzione Venezia. La prima partenza arrivata dalla centrale, ha operato per mettere in sicurezza le 3 vetture coinvolte, mentre il personale del 118 ha preso in cura un ferito lieve. Presente anche la polizia stradale per garantire la sicurezza delle squadre e per i rilievi del caso. L'intervento è terminato alle 18 circa.