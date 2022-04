Tamponamento lungo l'autostrada tra tre camion: uno perde il carico

PORTOGRUARO - Ennesimo tamponamento tra camion lungo l’A4 questa mattina tra il Nodo di Portogruaro e San Stino di Livenza.

Attualmente segnalati incolonnamenti verso Venezia e rallentamenti per curiosi nella carreggiata opposta. L’incidente è avvenuto verso le 7.30: un camion ha perso il proprio carico di granaglie, finito sulla carreggiata.

Sul posto il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico che sono all’opera per recuperare il materiale e pulire la sede stradale.



Non è stato necessario chiudere il tratto autostradale perché l’incidente si è verificato sulla corsia di marcia e i mezzi che provengono da Trieste possono circolare sulla corsia di sorpasso nel punto in cui è avvenuto lo scontro.

Gli automobilisti trovano due km di code anche sulla A28 Conegliano Portogruaro, sempre per incidente, tra Sesto al Reghena e l’innesto portogruarese della A4.