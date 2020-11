Tamponamento lungo l'Alemagna, traffico in tilt

VITTORIO VENETO - Tamponamento con tre auto ieri poco dopo mezzogiorno lungo la statale Alemagna.



Poco dopo mezzogiorno in via Marconi un’auto che stava proseguendo verso nord ha tamponato una Punto che a sua volta è finita contro un monovolume.



Lo scontro è stato piuttosto violento, il traffico è andato in tilt per circa una mezz’ora.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vittorio Veneto.



Poco lontano da lì, verso San Floriano, caduta autonoma di un motociclista, ricoverato dal Suem poi in ospedale con ferite mediamente gravi. Non è in pericolo.Sul posto la Polizia locale.