Tamponamento improvviso, auto rimane su una fiancata a centro strada

TRIESTE - Un uomo è stato soccorso, nel pomeriggio di oggi, martedì, in seguito al tamponamento tra due auto, lungo la Costiera, all'altezza dell'incrocio con via della Vitalba, in comune di Trieste. Nell'impatto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, una delle due vetture si è ribaltata sulla fiancata. Dopo la chiamata al 112, sul posto automedica e ambulanza, oltre ai Vigili del fuoco. Le equipe sanitarie hanno preso in carico il ferito, rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo della macchina rovesciata, dopo che era stato liberato dai pompieri. Poi il trasporto con l'ambulanza all'ospedale di Cattinara.