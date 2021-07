Tamponamento in autostrada, dieci chilometri di coda

UDINE - Code fino a circa 10 chilometri lungo l’autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia: i disagi sono stati causati da un mezzo pesante in panne e due autoarticolati che si sono tamponati. È accaduto questa mattina, lunedì, alle 7 .



Un guasto ai freni ha provocato la sosta di un camion tra la corsia di marcia e di emergenza: la manovra ha avuto come conseguenza il tamponamento tra due autoarticolati con un ferito lieve. Nell’impatto uno dei due camion ha perso il carico di orzo.

Sul posto, oltre alla polizia stradale, al 118 e ai vigili del fuoco anche i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie per il recupero del carico. In corso anche la bonifica della zona, necessaria in quanto lo schianto ha determinato la perdita di gasolio da uno dei mezzi.