Tamponamento auto-camion, morta una donna 

VENEZIA - Nel tamponamento di un camion da parte di un'auto è morta nel pomeriggio una donna. L'incidente è accaduto lungo la SS309 in località Cavanella D'Adige, a Chioggia.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la conducente. Nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem ne ha dovuto dichiarare la morte. Sul posto le forze dell'ordine per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso tuttora in corso.