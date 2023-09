Tamponamento in A4, ferite tre persone

TRIESTE - Un incidente stradale ha coinvolto un'auto e un furgone lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra Redipuglia e Lisert, in direzione Trieste. Nell'incidente di questa mattina sono rimaste coinvolte quattro persone, di cui tre sono state soccorse dal personale medico infermieristico e trasportate in ospedale in condizioni classificate come "codice giallo per dinamica". Gli operatori della Polizia stradale sono attualmente al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul luogo dell'evento è giunto anche personale dell'autostrada, coordinato dal Centro Operativo Autostradale (COA) di Udine.

L'incidente è stato segnalato grazie a una chiamata di aiuto al Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, e la sala operativa di primo livello ha prontamente trasferito la telefonata alla Struttura Operativa Regionale di Emergenza Sanitaria (SOReS). Gli infermieri della SOReS hanno inviato sul posto ambulanze provenienti da Gorizia e Monfalcone, oltre a un'automobile attrezzata per le emergenze mediche. Nel frattempo, sono stati attivati anche i vigili del fuoco per garantire il supporto necessario. L'incidente ha causato disagi alla circolazione lungo l'autostrada A4, e le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità del traffico nella zona.

Soltanto ieri pomeriggio grosso incidente all'altezza di Cessalto, sempre lungo la carreggiata dell’A4.

